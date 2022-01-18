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1 час назад

Раскрыто опасное влияние вышек 5G на полеты

Несколько крупнейших американских авиакомпаний раскрыли опасность строительства вышек 5G вблизи аэропортов. Об этом сообщает The Hill.

Раскрыто опасное влияние вышек 5G на полеты
Фото: ShutterstockShutterstock

Главы авиаперевозчиков написали соответствующее письмо в Белый дом, заявив о негативном влиянии оборудования для беспроводной связи на самолеты. По их словам, развертывание 5G может спровоцировать сбои в работе приборов лайнеров, поэтому размещать вышки необходимо на расстоянии как минимум трех километров от взлетно-посадочных полос.

Издание уточняет, что в США вышки 5G должны вводиться в работу в среду, 19 января. Однако эксперты предсказали, что из-за этого 1100 перелетов со 100 тысячами пассажиров могут быть задержаны или отменены в один день.

Ранее 18 января в московских аэропортах задержали и отменили 47 рейсов из-за снега и порывистого ветра.

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