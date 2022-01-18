Раскрыто опасное влияние вышек 5G на полеты

Несколько крупнейших американских авиакомпаний раскрыли опасность строительства вышек 5G вблизи аэропортов. Об этом сообщает The Hill.

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Главы авиаперевозчиков написали соответствующее письмо в Белый дом, заявив о негативном влиянии оборудования для беспроводной связи на самолеты. По их словам, развертывание 5G может спровоцировать сбои в работе приборов лайнеров, поэтому размещать вышки необходимо на расстоянии как минимум трех километров от взлетно-посадочных полос.

Издание уточняет, что в США вышки 5G должны вводиться в работу в среду, 19 января. Однако эксперты предсказали, что из-за этого 1100 перелетов со 100 тысячами пассажиров могут быть задержаны или отменены в один день.