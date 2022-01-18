В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 76.33EUR 87.02
Войти в почту
1 час назад

Илон Маск заявил, что населения Земли не хватит для колонизации Марса

Генеральный директор SpaceX Илон Маск волнуется, что на Земле не хватит людей, чтобы отправить их на Марс. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Маск: населения Земли не хватит для колонизации Марса
Фото: ReutersReuters

По словам американского предпринимателя, люди должны больше беспокоиться о коллапсе рождаемости. Он назвал прогнозы ООН о численности населения полной ерундой, и предложил вновь рассчитать этот показатель, учитывая тенденции к снижению рождаемости.

«Если на Землю людей не хватит, то и на Марс не хватит точно», — пишет Маск.

Ранее, отвечая на вопрос о том, когда произойдет высадка человека на Марс, Илон Маск сказал, что SpaceX сделает это в течение ближайших пяти-десяти лет. Маск сказал, что определяющим фактором является проектирование подходящей «машины». Главной целью миллиардер считает минимизацию затрат на топливо – именно высокая цена за одну тонну мешает его планам.

Генеральный директор SpaceX в будущем планирует построить около 1 тыс. ракет Starship и запускать по три корабля в день, чтобы отправить миллион человек на Марс. Однако, по данным портала, эксперты сомневаются в правдоподобности прогнозов Маска. По их словам, высадка человека на Марс произойдет гораздо позже, чем планирует глава SpaceX.

Последние новости
Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители