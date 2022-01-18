Маск: населения Земли не хватит для колонизации Марса

Генеральный директор SpaceX Илон Маск волнуется, что на Земле не хватит людей, чтобы отправить их на Марс. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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По словам американского предпринимателя, люди должны больше беспокоиться о коллапсе рождаемости. Он назвал прогнозы ООН о численности населения полной ерундой, и предложил вновь рассчитать этот показатель, учитывая тенденции к снижению рождаемости.

«Если на Землю людей не хватит, то и на Марс не хватит точно», — пишет Маск.

Ранее, отвечая на вопрос о том, когда произойдет высадка человека на Марс, Илон Маск сказал, что SpaceX сделает это в течение ближайших пяти-десяти лет. Маск сказал, что определяющим фактором является проектирование подходящей «машины». Главной целью миллиардер считает минимизацию затрат на топливо – именно высокая цена за одну тонну мешает его планам.

Генеральный директор SpaceX в будущем планирует построить около 1 тыс. ракет Starship и запускать по три корабля в день, чтобы отправить миллион человек на Марс. Однако, по данным портала, эксперты сомневаются в правдоподобности прогнозов Маска. По их словам, высадка человека на Марс произойдет гораздо позже, чем планирует глава SpaceX.