Редкого кальмара нашли на глубине более 6 километров

Исследователи обнаружили редкого кальмара на рекордной глубине. Соответствующая статья была опубликована в журнале Marine Biology.

Фото: Alan Jamieson Alan Jamieson

В 1944 году в Филиппинском море затонул эсминец ВМС США USS Johnston. Недавно специалисты искали этот корабль с помощью робота, и во время осмотра дна обнаружили глубоководного кальмара и сняли его на видео.

Особь принадлежит к семейству Magnapinnidae, представителей которого крайне редко удается изучить в природных условиях. Обнаруженная молодая особь плавала на глубине около 6200 м, что является рекордом: до этого максимальная глубина обнаружения этих кальмаров была 4700 м. Ученым не удалось запечатлеть моллюска со всеми деталями, но качества изображения достаточно, чтобы различить характерные черты семейства – огромные плавники.

«Погружение показало, что многие виды головоногих могут жить как минимум в верхней части глубоководных лавовых желобов», – пояснил Михаэль Веккьоне из Смитсоновского института в Вашингтоне.

Исследователи также обнаружили четыре гримпотевтиса – глубоководных осьминога, достигающих в длину 1,8 м. Это второй раз, когда гримпотевтисов заметили на такой глубине.

Теперь исследователей интересует, как физиология этих головоногих позволяет им выживать на подобных глубинах, где атмосферное давление в 600 раз выше, чем у поверхности.