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37 минут назад

Раскрыт секретный гаджет Apple

Apple планировала выпустить колонку HomePod с автономным питанием, однако отказалась от этой идеи. Об этом сообщает Bloomberg.

Раскрыт секретный гаджет Apple
Фото: ShutterstockShutterstock

По словам колумниста Марка Гурмана (Mark Gurman), в американской компании собирались выпустить аудиоколонку со встроенным аккумулятором. Секретный гаджет был создан инженерами Apple и мог быть выпущен в продажу. Однако топ-менеджеры корпорации отказались от идеи запуска подобного устройства.

Гурман отметил, что с появлением автономной умной колонки Apple могла бы выйти на новый для себя рынок. В настоящий момент в сегменте стационарной аудиотехники компания представлена лишь компактным-спикером HomePod mini, который работает исключительно от сети и при подключении к интернету.

При этом до некоторого времени в ассортименте интернет-магазина Apple присутствовала колонка со встроенной батареей под названием Beats Pill+. Девайс был выпущен в 2015 году, устройство работало на одном заряде до 12 часов. Однако в начале 2022 года аппарат был признан устаревшим, а любые упоминания о нем исчезли с сайта компании.

Летом Apple перечислила список гаджетов, которые теоретически могут навредить здоровью пользователей. В список вошли смартфоны iPhone, компьютеры Mac, смарт-колонки HomePod и прочие устройства бренда.

Наука и техника,Apple,
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