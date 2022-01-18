Раскрыт секретный гаджет Apple

Apple планировала выпустить колонку HomePod с автономным питанием, однако отказалась от этой идеи. Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам колумниста Марка Гурмана (Mark Gurman), в американской компании собирались выпустить аудиоколонку со встроенным аккумулятором. Секретный гаджет был создан инженерами Apple и мог быть выпущен в продажу. Однако топ-менеджеры корпорации отказались от идеи запуска подобного устройства.

Гурман отметил, что с появлением автономной умной колонки Apple могла бы выйти на новый для себя рынок. В настоящий момент в сегменте стационарной аудиотехники компания представлена лишь компактным-спикером HomePod mini, который работает исключительно от сети и при подключении к интернету.

При этом до некоторого времени в ассортименте интернет-магазина Apple присутствовала колонка со встроенной батареей под названием Beats Pill+. Девайс был выпущен в 2015 году, устройство работало на одном заряде до 12 часов. Однако в начале 2022 года аппарат был признан устаревшим, а любые упоминания о нем исчезли с сайта компании.