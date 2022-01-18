Земля переживает шестое массовое вымирание из-за человека

Шестое массовое вымирание на Земле уже давно происходит по вине людей. Об этом сообщили ученые Гавайского университета в Маноа (США).

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По итогам масштабного исследования они выяснили, что начиная с 1500 года на планете уничтожены 260 тыс. видов. На них приходится 13% из двух миллионов известных видов. Причем многие вымершие представители фауны даже не занесены в Красную книгу. Дело в том, что список видов, находящихся под угрозой исчезновения, включает в основном птиц и млекопитающих, но в нем нет большинства беспозвоночных — а именно эта группа значительно сократилась.

В свою очередь американский бизнесмен Илон Маск, известный как основатель высокотехнологичных компаний, заявил, что существует 100-процентная вероятность исчезновения всего живого на Земле из-за расширения Солнца. При этом технический магнат предлагает свое видение решения проблемы: человечество должно сделать жизнь многопланетной. Еще в декабре 2021 года Илон Маск заявил в интервью журналу Time о необходимости создания «футуристического Ноева ковчега». Он должен доставить животных на Марс, чтобы спасти их от вымирания на Земле. «Следующая действительно важная задача — построить самодостаточный город на Марсе и привезти туда животных», — сказал он. Ученые высмеяли этот план, но признали, что в своих заявлениях относительно шестого вымирания он близок к истине.

По данным Международного союза охраны природы, деятельность человека привела к исчезновению 869 видов за последние 500 лет, передает The Daily Mail.