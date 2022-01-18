Ученые предупредили о наступлении затяжной «твиндемии»

Странам Европы грозит затяжная «твиндемия», пишет Reuters со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Этой зимой после долгого отсутствия в Европу вернулся грипп и распространяется быстрее, чем ожидалось.

Зимой 2021 года грипп почти полностью исчез из Европы – этому способствовало ставшее нормой ношение масок и социальное дистанцирование.

В этом году грипп вернулся – он циркулирует в популяции с середины декабря, и число госпитализаций больных гриппом неуклонно растет. В последнюю неделю 2021 года в отделения интенсивной терапии в Европе попали 43 пациента с гриппом. Это примерно в 10 раз меньше, чем в допандемийный период, но значительно больше, чем в прошлом году. За весь декабрь 2020 года в отделении интенсивной терапии оказался лишь один пациент с вирусом гриппа.

Возвращение вируса может стать началом необычно долгого сезона гриппа, который может затянуться до лета, предупредил главный эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен.

«Если мы начнем отменять ограничительные меры, меня больше всего беспокоит грипп. Он долгое время почти не циркулировал среди населения Европы, поэтому, возможно, мы отойдем от обычных сезонных моделей», - сказал Пенттинен.

В ECDC опасаются, что «твиндемия» может оказать чрезмерное давление на и без того перегруженные системы здравоохранения. Доминирующим штаммом гриппа, циркулирующим в этом году, является H3 вируса А, который обычно вызывает самые тяжелые случаи среди пожилых людей.