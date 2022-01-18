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1 час назад

NASA надеется начать переход на коммерческие космические станции в 2028 году

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) надеется начать переход на работу на коммерческие космические станции с МКС в 2028 году. Об этом сообщила во вторник директор NASA по вопросам МКС Робин Гейтенс.

NASA начнет переход на коммерческие космические станции
Фото: ТАССТАСС

"Я надеюсь, что переход от МКС на коммерческие станции начнется в 2028 году. Его необходимо завершить к 2030 году", - приводит ее слова портал spacepolicyonline.com.

В апреле 2021 года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственного проекта - Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Перед ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году. 2 сентября гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что начало развертывания РОСС запланировано через пять-шесть лет.

При этом в конце 2021 года правительство США подтвердило планы о продлении присутствия американских астронавтов на Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Американские власти на протяжении этого срока хотят работать со своими международными партнерами, в том числе с Россией, Канадой, Японией и Европой, "для обеспечения продолжения прорывных исследований, проводимых на этой уникальной орбитальной лаборатории до конца десятилетия".

Наука и техника,Юрий Борисов,Дмитрий Рогозин,РКК Энергия,Роскосмос,NASA,
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