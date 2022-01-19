Химическое загрязнение превысило «планетарную границу»

Ученые Стокгольмского центра устойчивого развития заявили, что антропогенное загрязнение достигло уровней, опасных для стабильности природных экосистем. Об этом сообщает издание The Guardian.

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По словам специалистов, особую озабоченность вызывают пластмассы и более 3,5 тысячи синтетических химикатов, включая пестициды, промышленные соединения и антибиотики. Химическое загрязнение пересекло «планетарную границу», которая указывает пределы стабильности природных экосистем, сохранявшейся в течение последних 10 тысяч лет. Так, пестициды уничтожают насекомых, которые имеют важное значение для выживания растений и питающихся ими животных.

С 1950 года производство химических веществ увеличилось в 50 раз, и, по прогнозам, к 2050 году снова утроится. Темпы выбросов токсичных соединений в окружающую среду превосходят значения для безопасного депонирования в природных экосистемах. Ученые отмечают, что, хотя данных по многим соединениям недостаточно, доказательство указывают на нарушение «планетарной границы».