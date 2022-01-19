В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 76.33EUR 87.02
Войти в почту
22 минуты назад

Химическое загрязнение превысило «планетарную границу»

Ученые Стокгольмского центра устойчивого развития заявили, что антропогенное загрязнение достигло уровней, опасных для стабильности природных экосистем. Об этом сообщает издание The Guardian.

Химическое загрязнение превысило «планетарную границу»
Фото: ReutersReuters

По словам специалистов, особую озабоченность вызывают пластмассы и более 3,5 тысячи синтетических химикатов, включая пестициды, промышленные соединения и антибиотики. Химическое загрязнение пересекло «планетарную границу», которая указывает пределы стабильности природных экосистем, сохранявшейся в течение последних 10 тысяч лет. Так, пестициды уничтожают насекомых, которые имеют важное значение для выживания растений и питающихся ими животных.

С 1950 года производство химических веществ увеличилось в 50 раз, и, по прогнозам, к 2050 году снова утроится. Темпы выбросов токсичных соединений в окружающую среду превосходят значения для безопасного депонирования в природных экосистемах. Ученые отмечают, что, хотя данных по многим соединениям недостаточно, доказательство указывают на нарушение «планетарной границы».

«Планетарная граница» химического загрязнения является одной из пяти границ, которые, по словам ученых, были пересечены. К остальным относится глобальное потепление, разрушение дикой среды обитания, потеря биоразнообразия и загрязнение фосфором и азотом.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители