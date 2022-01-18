В мессенджере WhatsApp появится новая функция. Она позволит пользователям создавать рисунки, пишет интернет-сайт WABetainfo.

Отмечается, что в бета-версии приложения появились инструменты для рисования. Встроенный редактор изображений будет дополнен новыми карандашами. Благодаря инструментам пользователь сможет рисовать более толстые линии на снимках и видеороликах.

Напомним, что в настоящее время в мессенджере можно изменять цвет карандаша, однако увеличить или уменьшить толщину штриха нельзя.