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43 минуты назад

Новая творческая функция появится в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появится новая функция. Она позволит пользователям создавать рисунки, пишет интернет-сайт WABetainfo.

Отмечается, что в бета-версии приложения появились инструменты для рисования. Встроенный редактор изображений будет дополнен новыми карандашами. Благодаря инструментам пользователь сможет рисовать более толстые линии на снимках и видеороликах.

Напомним, что в настоящее время в мессенджере можно изменять цвет карандаша, однако увеличить или уменьшить толщину штриха нельзя.

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Не исключено, что в WhatsApp скоро появится встроенный инструмент для размытия снимков. Это позволит скрывать отдельные фрагменты фотографии перед ее отправкой.

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