В России разработали тест на антитела к «омикрон»-штамму

"У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к "омикрону", но доступна она пока только у нас в центре", - сказал Гинцбург.

По его словам, подобные тесты покажут, например, был ли человек инфицирован "омикроном" в случае, если заболевание прошло бессимптомно. Биолог и вирусолог, сотрудник МГУ Владимир Скулачев прогнозирует, что цифры заражений новым штаммом в России будут "шестизначные". Он полагает, что пик заражений, скорее всего, придется на начало февраля, а ощутимый рост заболеваемости COVID-19 начнется в двадцатых числах января".