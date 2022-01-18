В России разработали тест на антитела к «омикрон»-штамму

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал тест, позволяющий определить уровень вируснейтрализующих антител к "омикрон"-штамму коронавируса. Об этом заявил РИА "Новости" директор центра Александр Гинцбург.
"У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к "омикрону", но доступна она пока только у нас в центре", - сказал Гинцбург.
По его словам, подобные тесты покажут, например, был ли человек инфицирован "омикроном" в случае, если заболевание прошло бессимптомно. Биолог и вирусолог, сотрудник МГУ Владимир Скулачев прогнозирует, что цифры заражений новым штаммом в России будут "шестизначные". Он полагает, что пик заражений, скорее всего, придется на начало февраля, а ощутимый рост заболеваемости COVID-19 начнется в двадцатых числах января".
Подобный прогноз дал и заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он считает, что в течение двух недель новый штамм начнет проникать в регионы России, и какое-то время "омикрон" может циркулировать совместно с "дельта"-штаммом.