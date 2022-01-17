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20 минут назад

Очередное обновление сломало популярную модель смартфона Xiaomi

Владельцы смартфонов серии Redmi K20 жалуются на отсутствие поддержки со стороны производителя, сообщает портал Gizchina. Последнее обновление до Android 11 стало причиной множества ошибок, после чего компания вовсе заявила о прекращении цикла обновлений для смартфонов серии K20.

Очередное обновление сломало популярную модель смартфона Xiaomi
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Пользователи недовольны таким отношением со стороны Xiaomi, считая, что оставлять пользователей с "кривой" прошивкой несправедливо. На данный момент владельцы Redmi K20 направили компании более сотни отчетов об ошибках. Последний комментарий модератора форума Xiaomi подтверждает окончание цикла обновления для этих смартфонов. С момента последнего обновления Redmi K20 прошло шесть месяцев.

Сообщается, что эти выявленные ошибки встречаются и на глобальных версиях смартфонов - Mi 9T и Mi 9T Pro.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что Xiaomi выпустит игровые смартфоны Black Shark 5 под кодовыми названиями "Катюша" и "Патриот".

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