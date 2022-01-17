На МКС создадут бинты из кожи космонавтов

Космонавты Международной космической станции (МКС) будут тестировать устройство Bioprint FirstAid, которое позволяет создавать органические бинты. Об этом сообщается на сайте НАСА.

Фото: NASA NASA

Портативное устройство Bioprint FirstAid предназначено для изготовления бинтов на борту МКС. Биопринтер печатает бинты на основе человеческих клеток кожи и специальных биологических чернил. Компоненты смешиваются, в результате чего получается напоминающее гипс покрытие, которое можно наложить на рану.

По словам ученых, в условиях отсутствия гравитации бинты и прочие средства для перевязки ран могут быть неэффективны. FirstAid функционирует в ручном режиме и не нуждается в зарядке.

«Использование биопечати для реконструкции кожи после ожогов — одно из направлений, которое развивается в последние годы», — говорится в сообщении НАСА.

Тестовый прототип не будет содержать в себе настоящих клеток кожи. Однако космонавты смогут проверить удобство изготовления материала и прочность получившихся органических бинтов.

«Для демонстрации гель-имитатор будет наноситься на конечность члена экипажа, обернутую фольгой», — отметили специалисты.

На основании эксперимента будет оценена эффективность нового метода лечения ран.

Bioprint FirstAid был отправлен на МКС на корабле SpaceX в конце 2021 года.

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