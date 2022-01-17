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1 час назад

В Китае найден крупнейший череп древнего человека

Китайские палеонтологи при проведении изысканий на севере страны раскопали человеческий череп объемом 1700 миллилитров эпохи среднего плейстоцена, который является крупнейшим в своем роде.

В Китае найден крупнейший череп древнего человека
Фото:  iStock iStock

Как сообщает China.org.cn, открытие совершила миссия Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных. Крупнейший для своего времени человеческий череп был обнаружен при проведении полевых работ на доисторическом участке Сюйцзяо. Он расположен между провинциями Хэбэй и Шаньси на севере Китая.

Объем черепа был рассчитан по специальным формулам, сообщил соавтор исследования Ву Сюцзе. Предварительно палеонтологи провели реставрацию находки с помощью технологии компьютерной томографии и "теории изображений".

Впервые окаменелости человека здесь были обнаружены в период с 1976 по 1979 годы. Тогда во время раскопок было найдено 18 окаменелых фрагментов черепа и три зуба. Авторы работы отмечают, что предыдущие исследования не классифицировали людей, останки которых находили на стоянке Сюйцзяо, по определенному периоду. Только в наше время появилось оборудование, которое позволяет идентифицировать возраст доисторических людей по их физическим особенностям.

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