В Китае найден крупнейший череп древнего человека

Как сообщает China.org.cn, открытие совершила миссия Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных. Крупнейший для своего времени человеческий череп был обнаружен при проведении полевых работ на доисторическом участке Сюйцзяо. Он расположен между провинциями Хэбэй и Шаньси на севере Китая.

Впервые окаменелости человека здесь были обнаружены в период с 1976 по 1979 годы. Тогда во время раскопок было найдено 18 окаменелых фрагментов черепа и три зуба. Авторы работы отмечают, что предыдущие исследования не классифицировали людей, останки которых находили на стоянке Сюйцзяо, по определенному периоду. Только в наше время появилось оборудование, которое позволяет идентифицировать возраст доисторических людей по их физическим особенностям.