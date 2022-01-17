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37 минут назад

Турецким археологам удалось "опознать" неизвестную церковь VI века

В Турции при раскопках апельсиновой рощи в окрестностях города Хатай оказались найдены руины здания, фигуры животных и другие артефакты. С помощью прекрасно сохранившейся мозаики удалось установить название храма VI века - Церковь святых апостолов.

Турецким археологам удалось "опознать" неизвестную церковь VI века
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает издание Daily Sabah, археологический памятник был обнаружен в 2007 году, и только после этого начались официальные раскопки.

"Во время раскопок в церкви в этом году был обнаружен еще один участок мозаики. На картине, сделанной рабом в честь освобождения, изображены павлины и небеса", - рассказывает директор археологического музея Хатая Айше Эрсой.

Благодаря надписи ученым удалось узнать, что раскопанный ими древний храм носил имя Церковь святых апостолов.

Раскопки продолжатся и артефакты будут выставлены в городском музее.

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