Турецким археологам удалось "опознать" неизвестную церковь VI века

В Турции при раскопках апельсиновой рощи в окрестностях города Хатай оказались найдены руины здания, фигуры животных и другие артефакты. С помощью прекрасно сохранившейся мозаики удалось установить название храма VI века - Церковь святых апостолов.
"Во время раскопок в церкви в этом году был обнаружен еще один участок мозаики. На картине, сделанной рабом в честь освобождения, изображены павлины и небеса", - рассказывает директор археологического музея Хатая Айше Эрсой.
Благодаря надписи ученым удалось узнать, что раскопанный ими древний храм носил имя Церковь святых апостолов.
Раскопки продолжатся и артефакты будут выставлены в городском музее.