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38 минут назад

Россияне стали покупать меньше китайских смартфонов

Группа «М.Видео-Эльдорадо» поделилась результатами рынка смартфонов в 2021 году. Выяснилось, что в количественном выражении продажи составили чуть более 30 млн штук, а в денежном — 730 млрд рублей. Кроме того, потребительский спрос сместился в сторону не китайских брендов.

Россияне стали покупать меньше китайских смартфонов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что 50% продаж в натуральном выражении пришлось на китайские бренды. А вот год назад этот показатель составлял 55%. В 2021 году, как пишут аналитики, свои позиции укрепили Samsung и Apple.

По итогам 2021 года в топ-5 брендов смартфонов у россиян вошли Apple, Honor, realme, Samsung, Xiaomi. Интересно, что вырос спрос на устройства дороже 50 тысяч рублей. Их продажи в количественном выражении выросли на 70%. При этом более 95% смартфонов дороже 50 тысяч рублей приходится на бренды Apple и Samsung.

Ниже представлена таблица с самыми популярными моделями смартфонов в России в 2021 году:

Наука и техника,Apple,
18+
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