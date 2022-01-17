В атмосфере близкой к Земле экзопланеты выявили водяной пар

Недавно открытая экзопланета TOI-674 b содержит водяной пар, установили астрономы. Это газовый гигант, по размерам чуть крупнее Нептуна, который вращается вокруг звезды-красного карлика на расстоянии всего 150 световых лет от Земли, сообщает Phys.org.

Фото: NASA/JPL-Caltech NASA/JPL-Caltech

Относительная близость, размер и отношение планеты к ее звезде делают ее особенно удобной для наблюдений. Ученые пока не знают, какое количество пара содержится в атмосфере, но полагают, что в скором времени это удастся вычислить.

Сама звезда является относительно прохладной. Она в два раза меньше Солнца, и ее нельзя увидеть с Земли невооруженным глазом. Но это также полезно для исследований, поскольку яркий свет не затмевает планету.

Когда крупная планета проходит мимо светила, лучи подсвечивают ее атмосферу. Анализируя эти сигналы, ученые могут получить много данных о составе газовой оболочки. Наблюдения проводятся с помощью спектрографов, которыми оснащены современные телескопы.

Ранее ученые смогли исследовать атмосферы всего трех планет за пределами Солнечной системы. Но это число может значительно вырасти благодаря телескопу Джеймса Уэбба, недавно начавшему работать.

Новая планета вряд ли содержит жизнь. Она вращается очень близко к своей звезде – год на ней длится около двух земных суток. Ученые отметили, что планеты, похожие по размерам на Юпитер или Нептун крайне редко находятся на такой близкой орбите. Исследование TOI-674 b может помочь понять, как формируются подобные необычные объекты и почему они не мигрировали во внешнюю область системы.