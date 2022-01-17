Москвичи рассказали о редком явлении в ночном небе

Москвичи в ночном небе над столицей заметили лунное гало — редкое атмосферное явление, при котором свет преломляется от крошечных кристаллов льда в воздухе и отражается благодаря ним. Снимок выложили в Telegram-канал «Москва с огоньком».

Фото: телеграм-канал «Москва с огоньком» телеграм-канал «Москва с огоньком»

На фотографиях видно, что вокруг небесного светила образовались светлые и радужные круги. Погодное явление наблюдали в разных районах города.

В комментариях россияне массово поделились снимками гало из разных мест столицы. Кто-то рассказал, что увидел необычную луну при прогулке, кто-то заметил ее из окна дома. «Ух ты! Скоро и не такое увидим», — с юмором отметили в комментариях.

Некоторых атмосферное явление скорее насторожило, чем восхитило. «Ну это знак москвичам, метеорит на башку упадет», «А если бумерангом вернется?» — заволновались пользователи сети.

Ранее в атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль — вид твердых осадков в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе. Они появились в столице из-за морозов и высокой влажности воздуха.