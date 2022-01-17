В Китае создали искусственную луну с низкой гравитацией

Китайские ученые создали специальную камеру для имитации условий низкой гравитации Луны. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Фото: Unsplash Unsplash

Прототип лунного симулятора был разработан специалистами Китайского университета горного дела и технологий. Устройство представляет из себя круглую камеру диаметром 60 сантиметров, которая находится в условиях вакуума. Благодаря этому внутри нее сохраняется низкий уровень гравитации, подобный тому, что существует на естественном спутнике Земли.

Ученые рассказали, что с помощью лунного симулятора они смогут тестировать работу различного оборудования перед его отправкой в космос. Также специалисты полагают, что камера поможет в будущем рассчитать различные нюансы при возможном строительстве лунной базы.

В разговоре с журналистами авторы исследования сообщили, что в настоящий момент единственным способом испытать низкую гравитацию на Земле является полет на самолете в режиме свободного падения. Ученые отметили, что на разработку вакуумной камеры их вдохновила концепция магнитных полей, описанная нобелевским лауреатом из России Андреем Геймом в 2000 году.