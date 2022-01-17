Названа стоимость VR-шлема Apple

Очки виртуальной и дополненной реальности от Apple будут оценены в 2 тысячи долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Stephane Mahe / Reuters Stephane Mahe / Reuters

Согласно новой рассылке Power On известного журналиста Марка Гурмана (Mark Gurman), стоимость шлема AR и VR от американского бренда составит не менее 2 тысяч долларов. В настоящий момент Apple обсуждает эту цену внутри компании. Также автор назвал основную причину, по которой девайс будет оценен так высоко, — высокая техническая оснащенность гаджета.

«Apple обычно берет за продукты немного больше, чем ее конкуренты, фиксируя маржу, которая помогла ей стать одной из самых прибыльных компаний по производству бытовой электроники за всю историю», — отметил Гурман.

В своем сообщении специалист также предположил, как Apple может назвать новое устройство. Журналист перечислил несколько идей — Apple Vision, Reality, iSight, Lens, Goggles. Марк Гурман склоняется к версии, что устройство будет названо Apple Reality, так как данное слово понятное и хорошо описывает суть гаджета.