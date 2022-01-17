Китайские ученые решили "отвратительную" загадку Дарвина

Китайские ученые утверждают, что им удалось найти древнейший цветочный бутон в летописи окаменелостей, сопоставив эти окаменелости с генетическими данными, согласно которым цветковые растения, или покрытосеменные, эволюционировали на десятки миллионов лет раньше, чем считалось до сих пор. Исследователи надеются, что тем самым им удалось приблизиться к решению многовековой тайны, которую Чарльз Дарвин однажды назвал «отвратительной»: в рамках теории происхождения видов сложно найти убедительные объяснения слишком стремительному распространению покрытосеменных в ходе эволюции, приведшему к их повсеместному доминированию. Статья об этом опубликована в журнале Geological Society, London, Special Publications.

Фото: Poinar, Jr. et al. Poinar, Jr. et al.

Возраст самого древнего ископаемого цветка, не вызывающего сомнений, не превышает 130 млн лет, тогда как покрытосеменные растения стали доминировать в экосистемах 20-30 млн лет спустя. Вопрос заключается в том, как им удалось столь быстро обеспечить столь большое разнообразие? Эта загадка очень беспокоила Дарвина, и он так и не нашел на нее ответа.

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Но в 2016 году ученые из Китае объявили об открытии «идеального цветка», датируемого юрским периодом, более 145 млн лет назад. Окаменевшее растение, названное Euanthus, имело не только лепестки, но и чашелистики (листья у основания бутона), а также мужские и женские репродуктивные органы, в том числе завязь, похожую на ту, что имеется у современных цветов. В 2018 году в Китае был найден еще один окаменелый цветок, Nanjinganthus, возрастом 174 млн лет. Как и у современных цветковых растений, его семена были полностью заключены в завязь. Однако не все ботаники убеждены, что это настоящие покрытосеменные растения. Некоторые утверждают, что эти растения слишком примитивны, чтобы считаться цветами, в то время как другие считают, что их структура слишком сложна для голосеменных — более древних растений вроде хвойных деревьев.

Новый окаменелый бутон цветка, найденный в Китае и получивший наименование Florigerminis jurassica, может считаться искомой переходной формой, он прекрасно сохранился и ему более 164 млн лет. Стебель растения содержит не только бутон, но и листья и плод — все это вместе встречается в окаменелостях очень редко. «Florigerminis jurassica подтверждает присутствие покрытосеменных уже в юрском периоде и вынуждает нас переосмыслить эволюцию покрытосеменных», — пишут авторы исследования.

А плод, обнаруженный на F. jurassica, дополнительно подтверждает то, что это на самом деле раннее покрытосеменное, а не голосеменное растение.