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47 минут назад

Вирусолог заявил о бессилии коллективного иммунитета против омикрон-штамма

Ведущий научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев сообщил, что коллективный иммунитет не работает против омикрон-штамма коронавируса. Об этом пишет URA.RU.

Вирусолог заявил о бессилии коллективного иммунитета против омикрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, об этом свидетельствует опыт стран, где новый штамм уже вызвал высокий подъем заболеваемости.

«Задача коллективного иммунитета, чтобы было большое количество иммунных людей, и они не заражались и не распространяли вирус дальше», — сказал специалист.

Он добавил, что омикрон-штамм преодолевает иммунную защиту с существенно большей вероятностью, чем другие варианты COVID-19.

Скулачев отметил, что в странах с высоким уровнем коллективного иммунитета также наблюдается резкий подъем заболеваемости. При этом специалист подчеркнул, что человеческая популяция лучше готова к распространению нового штамма коронавирусной инфекции.

Ранее врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов заявил, что волна омикрон-штамма коронавируса в России может вызвать резкий подъем заболеваемости. Он допустил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России может достигнуть 100 тысяч зараженных в день. Специалист также предупредил россиян о возможных дополнительных ограничениях из-за резкого роста новых случаев коронавируса. Эксперт объяснил это коротким инкубационным периодом омикрона и его высокой контагиозностью.

Наука и техника,Общество,Максим Скулачев,МГУ,РИА Ura.ru,
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