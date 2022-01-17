Вирусолог заявил о бессилии коллективного иммунитета против омикрона

Ведущий научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев сообщил, что коллективный иммунитет не работает против омикрон-штамма коронавируса. Об этом пишет URA.RU.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, об этом свидетельствует опыт стран, где новый штамм уже вызвал высокий подъем заболеваемости.

«Задача коллективного иммунитета, чтобы было большое количество иммунных людей, и они не заражались и не распространяли вирус дальше», — сказал специалист.

Он добавил, что омикрон-штамм преодолевает иммунную защиту с существенно большей вероятностью, чем другие варианты COVID-19.

Скулачев отметил, что в странах с высоким уровнем коллективного иммунитета также наблюдается резкий подъем заболеваемости. При этом специалист подчеркнул, что человеческая популяция лучше готова к распространению нового штамма коронавирусной инфекции.