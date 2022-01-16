Ученый предрек глобальное похолодание

«Пока еще неизвестно, какие химические элементы были высвобождены из-за извержения. Мы активно изучаем, что произошло на Тонга. Вероятно, из-за этого извержения тенденция глобального потепления замедлится на несколько лет, и мы будем наблюдать более низкую температуру по всему земному шару», — заявил Хольмен, пишет Пятый канал.

Ученый напомнил, что за последние двадцать лет таких сильных извержений вулкана не было. А из-за недавнего извержения на Филиппинах температура на полюсах опустилась на несколько градусов, и холода длились три года. По его словам, при извержении вулкана в стратосферу выбрасываются химические элементы, которые «затеняют» планету от Солнца и не дают ему достаточно согревать поверхность планеты.