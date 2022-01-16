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12 минут назад

Ученый предрек глобальное похолодание из-за извержения вулкана

Недавнее извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга может обернуться для планеты глобальным похолоданием. Об этом предупредил ученый, профессор метеорологии и климатологии Ким Хольмен.

Ученый предрек глобальное похолодание
Фото: ТАССТАСС

«Пока еще неизвестно, какие химические элементы были высвобождены из-за извержения. Мы активно изучаем, что произошло на Тонга. Вероятно, из-за этого извержения тенденция глобального потепления замедлится на несколько лет, и мы будем наблюдать более низкую температуру по всему земному шару», — заявил Хольмен, пишет Пятый канал.

Ученый напомнил, что за последние двадцать лет таких сильных извержений вулкана не было. А из-за недавнего извержения на Филиппинах температура на полюсах опустилась на несколько градусов, и холода длились три года. По его словам, при извержении вулкана в стратосферу выбрасываются химические элементы, которые «затеняют» планету от Солнца и не дают ему достаточно согревать поверхность планеты.

Извержение вулкана в Тонга произошло накануне. Из-за него началось цунами, угроза которого распространилась даже на Курилы. Из-за аномальных волн на пляже Найламп утонули две женщины, сообщила национальная полиция.

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