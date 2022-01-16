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21 минуту назад

Учёные: поражение мозга после COVID-19 сильнее, чем при болезни Альцгеймера

Учёные из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета выяснили, что коронавирусная инфекция способна повреждать мозг людей пожилого возраста даже в большей степени, чем болезнь Альцгеймера. Как сообщила один из авторов исследования доктор Дженнифер Фронтера, они изучили состояние 251 возрастного пациента, пишет Daily Mail.

Ученые рассказали о сильнейшем поражении мозга после COVID-19
Фото: ReutersReuters

Наши результаты показывают, что у пациентов, госпитализированных по поводу COVID-19, и особенно у тех, у кого наблюдаются неврологические симптомы во время острой инфекции, уровни маркеров повреждения головного мозга могут быть такими же или выше, чем у людей с болезнью Альцгеймера, — рассказала Фронтера.

Исследование заняло два месяца, учёные вели работу с марта по май 2020 года в первые месяцы пандемии коронавирусной инфекции. Всего в исследовании были проанализированы данные 251 пожилого пациента. Как отмечается, до того как они попали в больницу с коронавирусом, у них признаков снижения когнитивных функций или деменции не наблюдалось.

Коронавирус в России: Стало известно о стремительном ухудшении ситуации

Ранее группа исследователей из Германии пришла к выводу, что бессимптомное заболевание коронавирусом не проходит бесследно. Смертоносная инфекция даже в этом случае поражает различные органы.

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