Ученые рассказали о сильнейшем поражении мозга после COVID-19

Наши результаты показывают, что у пациентов, госпитализированных по поводу COVID-19, и особенно у тех, у кого наблюдаются неврологические симптомы во время острой инфекции, уровни маркеров повреждения головного мозга могут быть такими же или выше, чем у людей с болезнью Альцгеймера, — рассказала Фронтера.