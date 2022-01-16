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29 минут назад

Обнаружена суперлуна на треть меньше Нептуна

Астрономы Колумбийского университета сообщили об обнаружении второй суперлуны, которая вращается вокруг экзопланеты размером с Юпитер. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Обнаружена суперлуна на треть меньше Нептуна
Фото: ReutersReuters

Гигантская экзолуна вращается вокруг планеты Кеплер 1708b, которая находится в 5500 световых годах от Земли в направлении созвездий Лебедя и Лиры. Она примерно на треть меньше спутника размером с Нептун, который был обнаружен командой ученых ранее на орбите вокруг другого газового гиганта — Кеплер 1625b.

Обе экзолуны, вероятно, состоят из газа, который удерживается гравитационным притяжением. Возможно, они изначально были планетами, которые попали на орбиту вокруг еще более крупного газового гиганта. Такие системы находятся вдали от родительских звезд, которые могли бы оторвать их друг от друга.

Для подтверждения открытия, сделанного методом транзита, когда яркость звезды снижается из-за прохождения на ее фоне объекта, потребуются наблюдения с других космических телескопов, таких как «Хаббл». Некоторые специалисты считают, что ученые наткнулись на флуктуацию в данных из-за звезды или погрешности в инструментах.

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