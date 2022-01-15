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37 минут назад

У рожденных в пандемию детей обнаружили опасную особенность

Ученые США выяснили, что рожденные в пандемию дети демонстрируют более низкие результаты развития, чем дети, появившиеся на свет до пандемии. Результаты исследования Колумбийского университета опубликовал научный журнал Jama Pediatrics.

У рожденных в пандемию детей обнаружили опасную особенность
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исследователи опросили женщин, заболевших COVID-19 во время беременности, а также неинфицированных женщин, рожавших с марта по декабрь 2020 года.

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Сравнивались развитие и социальные навыки младенцев, когда им исполнилось по 6 месяцев. В опроснике для матерей было 5 критериев: общение, грубая моторика, мелкая моторика, способность к решению проблем и личные-социальные навыки.

Выяснилось, что воздействие вируса не привело к значительным различиям в показателях умственного развития у младенцев.

Однако дети, родившиеся во время пандемии, имели более низкие показатели общей моторики, мелкой моторики и личностно-социальной сферы. По мнению ученых, это может быть связано со стрессом у матерей, распространенным в первый год пандемии.

При этом российские врачи считают, что результаты исследователей не должны тревожить родителей, передает «МК».

«Думаю, серьезно к этим результатам относиться не стоит. Если будущая мама пребывала во время беременности в дружественной атмосфере, хорошо питалась и бывала на свежем воздухе, пандемия вряд ли отразится на развитии ее ребенка», - заявила терапевт Екатерина Филиппова

По ее словам, ранее проводились исследования детей, рожденных в блокаду Ленинграда. Выяснилось, что вначале они немного отставали в развитии, а потом сравнивались со сверстниками.

«А пандемия – это все-таки не блокада», - подытожила Филиппова.

Наука и техника,Екатерина Филиппова,
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