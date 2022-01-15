Назван смертельно опасный для мужчин продукт

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что молоко может быть смертельно опасным продуктом для мужчин, поскольку вызывает рак простаты. Об этом врач рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

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Специалист отметил, что имеется немало научных работ, которые свидетельствуют о связи употребления молочных продуктов и рака простаты.

«До сих пор не опровергнуты работы, что повышенное потребление молока может приводить к раку простаты. Считается, что повышенное содержание кальция, которое поступает с молоком и молочными продуктами в организм, приводит к понижению витамина D», - сказал Мясников.

Снижение уровня витамина D в свою очередь может запустить механизм развития рака предстательной железы.

Мясников отметил, что сейчас исследования продолжаются, но гипотеза о связи молока и простатита пока не опровергнута. Он предложил мужчинам пить не более 300 мл молока в день.