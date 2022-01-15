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1 час назад

В Роспотребнадзоре рассказали о появлении антител-мусорщиков после COVID-19

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала РИА Новости, что после заражения COVID-19 у людей может увеличиться количество антител-мусорщиков, которые очищают организм от старых погибших клеток.

После COVID-19 отмечено увеличение антител-мусорщиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалиста, это объясняется тем, что при инфекции число погибающих клеток растет, а при большом объеме поражения могут вырабатываться и антитела, проявляющие агрессию и против живых клеток.

«Чем сильнее проявления инфекции, тем больше их количество, что требует активной работы антител-мусорщиков. Поэтому у перенесших COVID-19 рост количества аутоантител ожидаем», — отметила врач.

Она добавила, что при большом объеме поражения могут вырабатываться более активные антитела, проявляющие агрессию и против живых клеток. Однако сейчас нет информации о клинических симптомах, которые связаны с выявленным повышением уровней аутоантител.

Ранее группа исследователей из Института сердца в Лос-Анджелесе выяснила, что антитела, которые появляются у переболевших COVID-19, оказались способны атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. Так, через несколько месяцев после того, как человек выздоровел от коронавируса, у него отмечается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно и быть опасными.

Наука и техника,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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