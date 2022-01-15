После COVID-19 отмечено увеличение антител-мусорщиков

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала РИА Новости, что после заражения COVID-19 у людей может увеличиться количество антител-мусорщиков, которые очищают организм от старых погибших клеток.

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По словам специалиста, это объясняется тем, что при инфекции число погибающих клеток растет, а при большом объеме поражения могут вырабатываться и антитела, проявляющие агрессию и против живых клеток.

«Чем сильнее проявления инфекции, тем больше их количество, что требует активной работы антител-мусорщиков. Поэтому у перенесших COVID-19 рост количества аутоантител ожидаем», — отметила врач.

Она добавила, что при большом объеме поражения могут вырабатываться более активные антитела, проявляющие агрессию и против живых клеток. Однако сейчас нет информации о клинических симптомах, которые связаны с выявленным повышением уровней аутоантител.