Гинцбург раскрыл лучший препарат для повторной ревакцинации

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что назальная вакцина от коронавируса будет двухкомпонентной. Детали о вакцинации он раскрыл в беседе с РИА Новости.

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По его словам, если данный препарат будет применяться как бустер, то достаточно будет одного компонента. Отмечается, что назальная вакцина от COVID-19 станет доступна для россиян в 2022 году.