Гинцбург раскрыл лучший препарат для повторной ревакцинации

«Спутник Лайт» рекомендуется выбирать, если человек ставит прививку уже в третий раз. Однако людям старше 65 лет при повторной ревакцинации нужно делать два компонента «Спутника V». Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Она получила название «Спутник V». Позднее были созданы вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт». 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков «Гам-КОВИД-Вак М».