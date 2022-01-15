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28 минут назад

Гинцбург объяснил, какой вакциной делать повторную ревакцинацию

«Спутник Лайт» рекомендуется выбирать, если человек ставит прививку уже в третий раз. Однако людям старше 65 лет при повторной ревакцинации нужно делать два компонента «Спутника V». Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

Гинцбург раскрыл лучший препарат для повторной ревакцинации
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва

Первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Она получила название «Спутник V». Позднее были созданы вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт». 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков «Гам-КОВИД-Вак М».

В пятницу, 14 января, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор и академик РАЕН Анатолий Альтштейн рассказал о том, какой препарат лучше использовать для ревакцинации. По словам вирусолога, в государствах с высоким уровнем вакцинации, таких как Великобритания и Франция, летальность «омикрона» составляет всего 0,1 процента. Поэтому стоит вовремя поставить прививку, а также позаботиться о ревакцинации. Действие вакцины длится в среднем до полугода.

Наука и техника,Анатолий Альтштейн,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,РИА Новости,
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