Создан безопасный для планеты снегоход

Французская компания MoonBikes создала первый в мире электрический снегоход. Техника не производит вредные выбросы, а следовательно не вредит окружающей среде, сообщает Euronews.

Фото: MoonBikes MoonBikes

Идея безопасного для планеты транспортного средства принадлежит инженеру, исполнительному директору компании Николя Мюрону (Nicolas Muron). В 2015 году во время поездки в Альпы к своим бабушке и дедушке инженер заметил, что зимой местные жители передвигаются на автомобилях или снегоходах, которые загрязняют атмосферу и влияют на состояние ландшафта. «Я хотел сделать машину, которая была бы электрической и простой в использовании, чтобы защитить окружающую среду и наслаждаться тишиной», — заявил Мюрон.

Вес MoonBike достигает 87 килограммов — в три раз меньше обычного снегохода. Новый снегоход оснащен батареей мощностью 2,5 кВт. Заряда хватит, чтобы проехать 64 километра. Транспортное средство развивает максимальную скорость до 42 километров в час, на нем можно подняться по ухоженным склонам с наклоном в 40 процентов.