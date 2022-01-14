Раскрыто неприятное последствие COVID-19 для мужчин

У переболевших коронавирусом мужчин может уменьшиться длина пениса. Такое заявление сделал врач-уролог Константин Меньщиков. Его слова приводит «Правда.Ру».

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Ранее издание The Sun сообщило о 30-летнем американце, который рассказал, что длина его полового члена уменьшилась на четыре сантиметра после перенесенного в июле 2021 году коронавируса. По словам Меньщикова, такое вполне возможно.

«COVID-19 — это заболевание, которое снижает функциональность, активность. Кислород в ткани поступает плохо. Следовательно, у нас страдает периферия. Член — это та же самая периферия, как кончики пальцев», — сказал Меньщиков.

Он отметил, что характерная для коронавируса гипоксия также могла обострить какое-то половое заболевание у мужчины, что в свою очередь уже привело к уменьшению пениса.