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31 минуту назад

Обновление для Windows 11 сломало VPN

Пользователи Windows 11 пожаловались на проблемы с подключением к сети через VPN. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Обновление для Windows 11 сломало VPN
Фото: ShutterstockShutterstock

Жалобы стали поступать после выхода обновления KB5009566 для Windows 11. Также о проблемах стали сообщать пользователи Windows 10, которые установили апдейт KB5009543. Microsoft уже отреагировала на сообщения об ошибках и пообещала исправить ситуацию.

Многие обладатели лицензионных копий ОС от Microsoft рассказали на форуме компании и в соцсетях, что апдейт Windows сломал возможность подключения через VPN. VPN — общее название технологий, позволяющих настроить сетевое соединение поверх другой сети. При попытке настроить сеть у пользователей появляется ошибка с текстом: «Не удается подключиться к VPN. Попытка подключения L2TP не удалась». В журнале событий Windows ошибка сопровождается кодом 789.

Как заметили специалисты, проблема затрагивает лишь тех пользователей, которые пытаются включить VPN-соединение через встроенный клиент Windows. Ошибка также влияет на подключения к брандмауэрам SonicWall, Cisco Meraki и WatchGuard. По мнению журналистов, в настоящее время сервисы VPN являются как никогда востребованными из-за большого количества находящихся на удаленной работе потребителей.

«Чтобы частично решить проблему для некоторых VPN, вы можете отключить идентификатор поставщика в настройках на стороне сервера», — ответили на жалобы специалисты Microsoft.

В компании уже удалили проблемные апдейты и пообещали исправить ошибки в будущих обновлениях.

В середине января для Windows 11 выпустили крупное обновление, в котором исправили почти 100 уязвимостей. Десять из них классифицируются как критические, 89 — важные, шесть — общеизвестные.

Наука и техника,Cisco,Microsoft,
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