Ученые Дубны сделали симулятор полетов в космос

Объединенный институт ядерных исследований в Дубне получил патент на устройство для моделирования радиационного поля, формирующегося в космическом корабле при полетах в глубоком космосе, которое позволит проводить подготовку к длительным космическим перелетам. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

«В Московской области работает порядка 20 предприятий космической промышленности, которые уже активно участвуют в изучении космического пространства. В то же время научно-исследовательская инфраструктура, созданная в регионе, позволяет изучать, моделировать и разрабатывать проекты дальних космических путешествий», – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что развитие научной инфраструктуры является одной из приоритетных задач областных властей. Каждый год на развитие восьми наукоградов региона выделяется более 300 млн рублей. Это обеспечивает ученых всем необходимым для проведения исследований. Симулятор внутреннего радиационного поля станет составной частью установки для проведения экспериментов в области космической радиобиологии на пучке ядер железа на радиобиологическом канале нуклотрона ускорительного комплекса NICA. Он создается в особой экономической зоне «Дубна».