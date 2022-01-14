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51 минуту назад

Virgin Orbit запустила спутники для США и Польши

Американская компания Virgin Orbit вывела на околоземную орбиту семь спутников формата CubeSat для трех клиентов, сообщает SpaceNews.

Virgin Orbit запустила спутники для США и Польши
Фото: ReutersReuters

В качестве полезной нагрузки ракета выводила космические аппараты Пентагона, а также спутники польской (SatRevolution) и американской (Spire) компаний.

Для запуска космических аппаратов использовалась двухступенчатая ракета LauncherOne, стартовавшая с самолета-носителя Boeing 747. Он взлетел с космопорта в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Отделение ракеты от самолета произошло на высоте около десяти километров. Данный старт стал третьим успешным для LauncherOne.

Всего в 2022 году Virgin Orbit запланировала провести шесть пусков аппарата, в том числе два — из Великобритании.

Первый успешный пуск ракеты воздушного старта состоялся в январе 2021 года. Тогда на орбиту было выведено девять спутников формата CubeSat.

Наука и техника,Пентагон,
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