Найдены признаки существования суперлуны вне Солнечной системы

Астрономы сообщили, что за пределами нашей Солнечной системы может быть вторая суперлуна, вращающаяся вокруг планеты размером с Юпитер. Если эта информация подтвердится, это может означать, что экзолуны так же распространены во Вселенной, как и экзопланеты.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Учёные обнаружили гигантского кандидата в экзолуны, вращающегося вокруг планеты Kepler 1708b, которая находится в 5500 световых годах от Земли. Этот объект, вероятно, состоит из газа. Есть гипотеза, что такие луны могли бы сами стать настоящими планетами, если бы не оказались притянуты другими планетами и не вышли бы на их орбиту.