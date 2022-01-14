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1 час назад

Учёные нашли признаки существования суперлуны за пределами Солнечной системы

Астрономы сообщили, что за пределами нашей Солнечной системы может быть вторая суперлуна, вращающаяся вокруг планеты размером с Юпитер. Если эта информация подтвердится, это может означать, что экзолуны так же распространены во Вселенной, как и экзопланеты.

Найдены признаки существования суперлуны вне Солнечной системы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные обнаружили гигантского кандидата в экзолуны, вращающегося вокруг планеты Kepler 1708b, которая находится в 5500 световых годах от Земли. Этот объект, вероятно, состоит из газа. Есть гипотеза, что такие луны могли бы сами стать настоящими планетами, если бы не оказались притянуты другими планетами и не вышли бы на их орбиту.

Обнаруженная учёными суперлуна расположена далеко от своей звёзды-хозяйки. Это не единственный подобный объект. Ранее исследователи находили похожую луну за пределами Солнечной системы.

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