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47 минут назад

Россия завершит производство тяжёлых ракет «Протон-М» уже в 2022 году

В сети появилась информация о том, на каком этапе находится производство новейшей российской тяжёлой ракеты-носителя «Протон-М».

В России завершат производство ракет «Протон-М»
Фото: ТАССТАСС

Судя по всему, у центра имени Хруничева есть все шансы закончить процесс в 2022 году. Специалистам осталось лишь изготовить четыре экземпляра ракеты.

В настоящее время изготовлено и находится на хранении на московской производственной площадке Центра Хруничева и космодроме Байконур десять ракет-носителей «Протон-М». В процессе изготовления четыре ракеты, планируемый срок завершения — 2022 год. Центр имени Хруничева

Напомним, что в декабре 2021 года Россия провела запуск ракеты-носителя «Протон-М» с двумя телекоммуникационными спутниками. Стартовой площадкой выступил космодром Байконур. Ещё ранее, в июле того же года, состоялся пуск тяжёлой ракеты «Протон-М» с модулем «Наука» к Международной космической станции (МКС).

Наука и техника,ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,
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