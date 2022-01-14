В России завершат производство ракет «Протон-М»

В сети появилась информация о том, на каком этапе находится производство новейшей российской тяжёлой ракеты-носителя «Протон-М».

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Судя по всему, у центра имени Хруничева есть все шансы закончить процесс в 2022 году. Специалистам осталось лишь изготовить четыре экземпляра ракеты.

В настоящее время изготовлено и находится на хранении на московской производственной площадке Центра Хруничева и космодроме Байконур десять ракет-носителей «Протон-М». В процессе изготовления четыре ракеты, планируемый срок завершения — 2022 год. Центр имени Хруничева