Назван редкий симптом COVID-19

В редких случаях у пациентов с коронавирусом может развиваться конъюнктивит. Об этом в беседе с URA.RU сообщил иммунолог и гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николай Крючков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он отметил, что при возникновении конъюнктивита также могут гноиться глаза.

«Но это все-таки редко бывает, потому что гной — свидетельство присоединения бактериальной флоры на фоне развернутого воспаления», — сказал Крючков.

Его слова подтвердил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. По его мнению, некоторые люди подвержены развитию болезней глаз из-за воздействия COVID-19 на организм.

«Данный симптом описали еще в первую волну, вызванную исходным "уханьским" штаммом коронавируса. Встречается он нечасто, лишь у небольшой доли заболевших, у которых возникает воспаление конъюнктивы», — подчеркнул Болибок.

При этом заболевании могут страдать капилляры конъюнктив, что впоследствии способно вызвать кровоизлияния и тромбозы.