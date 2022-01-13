Эксперт рассказал, какие неврологические нарушения могут возникнуть в результате коронавируса

«Вирус SARS-CoV2, который является новым коронавирусом, поражает в первую очередь эндотелий сосудистого русла не только легких, но и головного мозга. Поэтому поражение нервной системы, в частности поражение головного мозга, отмечаются у пациентов как на остроте заболевания, так могут и проявляться после выздоровления», — рассказал он «Газете.Ru».