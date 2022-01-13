Эксперт рассказал, какие неврологические нарушения могут возникнуть в результате коронавируса

Главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов рассказал, какие неврологические нарушения могут возникнуть в результате коронавируса.
«Вирус SARS-CoV2, который является новым коронавирусом, поражает в первую очередь эндотелий сосудистого русла не только легких, но и головного мозга. Поэтому поражение нервной системы, в частности поражение головного мозга, отмечаются у пациентов как на остроте заболевания, так могут и проявляться после выздоровления», — рассказал он «Газете.Ru».
Кроме того, эксперт пояснил, что если говорить о том, что связано с поражением эндотелия сосудистого русла, то в первую очередь речь идет о цереброваскулярных расстройствах, то есть инсультах — геморрагических и ишемических.
«Большую роль у пациентов с инсультом, конечно, играют сопутствующие факторы риска, как артериальная гипертензия, сахарный диабет, атеросклероз и изменения в изменения в системе гемостаза. Такое сочетание коронавирусной инфекции и этих факторов риска существенно повышает вероятность возникновения острых цереброваскулярных расстройств», — добавил Мартынов.
Он добавил, что при заболевании также могут возникнуть и инфекционные воспалительные заболевания нервной системы. Они протекают достаточно тяжело. «К ним можно отнести менингиты и менингоэнцефалиты», — пояснил эксперт.
Кроме того, Михаил Мартынов отметил, что существует риск риск поражения периферической нервной системы.
«Это в первую очередь аутоиммунные полинейропатии, которые по типу синдрома Гийена – Барре. Это серьезное и сложное состояние, которое часто для пациента заканчивается не очень благоприятно», — пояснил он.
По мнению эксперта, единственной защитой от заболевания COVID-19, которое становится причиной серьезных осложнений, является вакцинация и ревакцинация.
«Вакцинация позволяет избежать новых случаев заболевания. Но даже если человек заболел, то болезнь пройдет легче, чем у не вакцинированного. Тем более, если имеются сопутствующие факторы риска», — заключил Мартынов.