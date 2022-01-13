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1 час назад

Эксперт рассказал, какие неврологические нарушения могут возникнуть в результате коронавируса

Главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов рассказал, какие неврологические нарушения могут возникнуть в результате коронавируса.

Эксперт рассказал, какие неврологические нарушения могут возникнуть в результате коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вирус SARS-CoV2, который является новым коронавирусом, поражает в первую очередь эндотелий сосудистого русла не только легких, но и головного мозга. Поэтому поражение нервной системы, в частности поражение головного мозга, отмечаются у пациентов как на остроте заболевания, так могут и проявляться после выздоровления», — рассказал он «Газете.Ru».

Кроме того, эксперт пояснил, что если говорить о том, что связано с поражением эндотелия сосудистого русла, то в первую очередь речь идет о цереброваскулярных расстройствах, то есть инсультах — геморрагических и ишемических.

«Большую роль у пациентов с инсультом, конечно, играют сопутствующие факторы риска, как артериальная гипертензия, сахарный диабет, атеросклероз и изменения в изменения в системе гемостаза. Такое сочетание коронавирусной инфекции и этих факторов риска существенно повышает вероятность возникновения острых цереброваскулярных расстройств», — добавил Мартынов.

Он добавил, что при заболевании также могут возникнуть и инфекционные воспалительные заболевания нервной системы. Они протекают достаточно тяжело. «К ним можно отнести менингиты и менингоэнцефалиты», — пояснил эксперт.

Кроме того, Михаил Мартынов отметил, что существует риск риск поражения периферической нервной системы.

«Это в первую очередь аутоиммунные полинейропатии, которые по типу синдрома Гийена – Барре. Это серьезное и сложное состояние, которое часто для пациента заканчивается не очень благоприятно», — пояснил он.

По мнению эксперта, единственной защитой от заболевания COVID-19, которое становится причиной серьезных осложнений, является вакцинация и ревакцинация.

«Вакцинация позволяет избежать новых случаев заболевания. Но даже если человек заболел, то болезнь пройдет легче, чем у не вакцинированного. Тем более, если имеются сопутствующие факторы риска», — заключил Мартынов.

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Наука и техника,Михаил Мартынов,Минздрав РФ,Газета.Ru,
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