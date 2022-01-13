Маск запустил ракету с украинским спутником

Компания SpaceX предпринимателя и миллиардера Илона Маска в четверг, 13 января, запустила с мыса Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Falcon 9 со 105 спутниками из 20 стран, в том числе украинским «Сич-2-30». Трансляция велась в Twitter-аккаунте компании.