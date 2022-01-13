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1 час назад

Обнаружен отвечающий за тяжелое течение коронавируса ген

Польские ученые обнаружили ген, который отвечает за тяжелое течение коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский, пишет РИА Новости.

Обнаружен отвечающий за тяжелое течение коронавируса ген
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам удалось идентифицировать очень важный элемент риска, если речь идет о заболеваемости COVID. Это элемент риска, связанный с генетической структурой», - сказал журналистам Недзельский.

По его словам, до настоящего времени считалось, что основными показателями риска являются возраст, ожирение, а также ряд других факторов.

«Но благодаря работе польских ученых, которая длилась более полутора лет, удалось идентифицировать фактор, который удалось квалифицировать, как четвертый в иерархии, если речь идет о тяжести течения COVID-19. Этим фактором является конкретный ген, конкретная предрасположенность, что означает, что кроме тех факторов, о которых мы говорили, у нас есть очень важный элемент, который влияет на то, будет ли пациент тяжело или стандартно проходить заболевание COVID-19», - сказал министр.

Он подчеркнул, что благодаря открытию гена можно будет идентифицировать лиц, склонных к тяжелому течению заболевания коронавирусом. По его словам, результатом работы ученых станет создание быстрого генетического теста, который будет определять, есть ли у пациента большой риск тяжелого течения болезни.

Наука и техника,РИА Новости,
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