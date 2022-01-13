Обнаружен отвечающий за тяжелое течение коронавируса ген

«Но благодаря работе польских ученых, которая длилась более полутора лет, удалось идентифицировать фактор, который удалось квалифицировать, как четвертый в иерархии, если речь идет о тяжести течения COVID-19. Этим фактором является конкретный ген, конкретная предрасположенность, что означает, что кроме тех факторов, о которых мы говорили, у нас есть очень важный элемент, который влияет на то, будет ли пациент тяжело или стандартно проходить заболевание COVID-19», - сказал министр.