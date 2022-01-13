В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
1 час назад

Первый робот-сварщик заступил на смену на «Норникеле»

На предприятии «Норникеля» начал работу первый высокоточный робот-сварщик. Об этом сообщается на сайте компании.

Первый робот-сварщик заступил на смену на «Норникеле»
Фото: Пресс-служба ПАО «ГМК «Норильский никель»Пресс-служба ПАО «ГМК «Норильский никель»

Применение устройства японского бренда Kawasaki стало пилотным проектом завода строительных материалов, входящего в состав Норильского обеспечивающего комплекса. Это сделало Норильск самой северной точкой России, где внедрена роботизированная сварка.

Для работы с эти устройством требуется только управляющий им на расстоянии специалист, а программа работы может быть создана без навыков кодинга. При этом по продуктивности труда заступивший на смену робот в три раза превосходит «живого» сварщика.

В случае успеха этого пилотного проекта «Норникель» планирует продолжить внедрение современной робототехники на своих предприятиях.

Ранее «Норникель» заявил о планах инвестировать до 2030 года 600 миллиардов рублей в развитие инфраструктуры севера Красноярского края.

Наука и техника,Норникель,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители