Тигровые акулы-убийцы направились к британским водам

Результаты новых исследований показывают, что в связи с глобальным потеплением акулы-убийцы начинают движения в воды Великобритании.

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Исследование показывает, что миграционные маршруты тигровых акул - вторых после белых по количеству зарегистрированных смертельных нападений на людей - смещаются на север в результате изменения климата.

Анализ, проведенный под руководством ученых из Школы морских и атмосферных наук Розенштиля Университета Майами, показал, что места и время перемещения тигровых акул в западной части северной части Атлантического океана изменились в результате повышения температуры воды. Ученые объяснили, что марш тигровых акул, одних из самых опасных хищников в тропических и тепло-умеренных морях, сдерживается их необходимостью оставаться в теплых водах.