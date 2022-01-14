В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
49 минут назад

Тигровые акулы-убийцы направились к британским водам

Результаты новых исследований показывают, что в связи с глобальным потеплением акулы-убийцы начинают движения в воды Великобритании.

Тигровые акулы-убийцы направились к британским водам
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследование показывает, что миграционные маршруты тигровых акул - вторых после белых по количеству зарегистрированных смертельных нападений на людей - смещаются на север в результате изменения климата.

Анализ, проведенный под руководством ученых из Школы морских и атмосферных наук Розенштиля Университета Майами, показал, что места и время перемещения тигровых акул в западной части северной части Атлантического океана изменились в результате повышения температуры воды. Ученые объяснили, что марш тигровых акул, одних из самых опасных хищников в тропических и тепло-умеренных морях, сдерживается их необходимостью оставаться в теплых водах.

Профессор Хаммершлаг и исследовательская группа обнаружили изменения, вызванные климатом, исследование показало, что в течение последнего десятилетия температура океана была самой теплой за всю историю наблюдений, на каждый возросший градус Цельсия температуры воды, миграции тигровых акул простирались дальше к полюсам примерно на 250 миль.

Наука и техника,Американские ученые,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители