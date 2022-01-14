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1 час назад

Первый запуск спутника "Глонасс-К2" запланирован на май 2022 года

Навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К2" впервые будет выведен на орбиту весной 2022 года. Об этом говорится в видео, размещенном на официальном канале АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" (ИСС, входит в Роскосмос) в YouTube.

Названа дата первого запуска спутника "Глонасс-К2"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Запуск нового космического аппарата "Глонасс-К2" запланирован на май текущего года", - говорится в видео.

В настоящий момент, уточнили в компании-производителе, завершается создание этого навигационного космического аппарата.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что первый навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К2" может быть запущен во втором квартале 2022 года.

"Глонасс-К2" - новое поколение навигационных спутников системы ГЛОНАСС. В октябре 2021 года генконструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин заявил в интервью ТАСС, что новые космические аппараты "Глонасс-К2" обеспечат точность навигации менее 30 см.

Наука и техника,ИСС им. академика Решетнева,Роскосмос,ИТАР-ТАСС,
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