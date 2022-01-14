Названа дата первого запуска спутника "Глонасс-К2"

Навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К2" впервые будет выведен на орбиту весной 2022 года. Об этом говорится в видео, размещенном на официальном канале АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" (ИСС, входит в Роскосмос) в YouTube.

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"Запуск нового космического аппарата "Глонасс-К2" запланирован на май текущего года", - говорится в видео.

В настоящий момент, уточнили в компании-производителе, завершается создание этого навигационного космического аппарата.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что первый навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К2" может быть запущен во втором квартале 2022 года.