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1 час назад

Неандертальцы имели схожие с современным человеком когнитивные способности – ученые

Ученые из Новосибирска в составе международной исследовательской группы пришли к выводу, что мелкая моторика неандертальцев была развита почти также хорошо, как и у современных людей. Об этом рассказали в пресс-службе Институт археологии и этнографии сибирского отделения РАН.

Неандертальцы имели схожие с человеком когнитивные способности
Фото: Москва 24/Михаил СипкоМосква 24/Михаил Сипко

Уточняется, что археологи из России, США и Франции изучили способы удержания древними людьми так называемых ретушеров – костяных инструментов, используемых для обработки камня. Для этого они создали экспериментальные ретушеры и сравнили их с теми, что были найдены в Чагырской пещере на Алтае.

"Проведенное исследование подтвердило, что мелкая моторика неандертальцев была развита, а, следовательно, их когнитивные способности не значительно отличались от способностей людей, живущих сегодня", – говорится в сообщении.

Ученые объясняют, что конечная форма костяных орудий зависит от того, как их держат – это влияет на то, как и сколько костяных фрагментов отлетает во время удара. Оказалось, что неандертальцы держали инструмент тремя пальцами.

Осенью прошлого года в Нидерландах воссоздали неандертальца. Модель тела древнего человека была создана на основе фрагментов, которые были обнаружены в начале века в Северном море, а также черепов других неандертальцев.

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