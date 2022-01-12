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1 час назад

Ученые впервые обнаружили экзопланету вытянутой формы

Европейские ученые выяснили, что найденная экзопланета WASP-103b имеет деформированную форму, больше похожую на мяч для регби, чем на шар. Это первый случай обнаружения деформации экзопланеты, который дает новое представление о внутренней структуре планет, которые находятся близко к своей звезде.

Ученые впервые обнаружили экзопланету вытянутой формы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Планета находится в созвездии Геркулеса. Она деформировалась под воздействием сильных приливных сил между планетой и ее звездой-хозяином WASP-103, эта звезда примерно на 200 градусов горячее и в 1,7 раза больше Солнца.

Используя новые данные космического телескопа ЕКА Cheops в сочетании с данными, уже полученными космическим телескопом НАСА/ЕКА Hubble и космическим телескопом НАСА Spitzer, астрономы смогли определить, как приливные силы деформируют экзопланету WASP-103b из обычной сферы в форму мяча для регби.

Команда смогла использовать транзитную кривую блеска WASP-103b, чтобы вывести параметр - число Лава - который измеряет, как распределена масса внутри планеты.

Число Лава для WASP-103b аналогично Юпитеру, что позволяет предположить сходство внутренней структуры, несмотря на то, что WASP-103b имеет вдвое больший радиус.

Поскольку неопределенность в числе Лава все еще довольно высока, для расшифровки деталей потребуются будущие наблюдения с помощью телескопов Хеопса и Джеймса Уэбба.

Наука и техника,NASA,
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