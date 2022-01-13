Ученые нашли непобедимое к коронавирусу антитело

Ученые из Университета Вашингтона в Сиэтле обнаружили в организме человека непобедимое антитело к коронавирусу. Об этом сообщает Life.ru.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Человеческому организму необходимо обезвредить спайк-белок, чтобы не пустить частицу коронавируса. Спайк-белок состоит из разных деталей, к каждой из которых прикрепляет антитело. Из-за этого вирус всячески видоизменяется, меняет структуру.

"На шипе есть один принципиально важный участок, так сказать, передний край – так называемый рецептор-связывающий домен. Это самый главный крючок. У превеликого множества человеческих клеток – и в кровеносных сосудах, и в кишечнике, и в легких – есть совершенно одинаковые рецепторы – АПФ2. Они вирусу SARS-Cov-2 и нужны, его крючок нацелен именно на эти рецепторы", – говорится в сообщении.

Иммунитет поражает этот крючок антителами, а коронавирус начинает мутировать, из-за чего хуже цепляется за клетку. При этом есть место, которое вирус не может изменить, так как в противном случае не сможет зацепиться за рецептор.

Ученые нашли в организме выздоровевшего человека антитело против этого участка. Его вырабатывают B-лимфоциты. Исследователи выяснили, что по сути антитело притворяется рецептором. Такое явление назвали молекулярной мимикрией.

Ученые пришли к выводу, что если найти способ производить в организмах человека такие антитела, то людям не будут страшны новые штаммы коронавируса.