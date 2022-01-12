В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
17 минут назад

Сушилки являются опасным источником загрязнений

Микроволокна загрязняют окружающую среду, попадая в нее. Американские ученые определили точное количество загрязнителей, попадающих в воздух из сушильных машин. Исследование опубликовано в журнале Environmental Science & Technology Letters.

Сушилки назвали опасным источником загрязнений
Фото: Helen Orozco / FlickrHelen Orozco / Flickr

Микроволокно — это ткань, состоящая из волокон полиэстера, полиамида и эластана. Ее попадание в окружающую среду может нанести природе и человеческому организму серьезный вред, поскольку микроволокна способны поглощать загрязнения и переносить их на большие расстояния.

Предыдущие исследования показали, что микроволокна выделяются из стиральных машин в процессе стирки. Большинство из них не попадают в водные источники (например, реки). Однако остается неизвестным влияние сушилок, воздух от которых выходит непосредственно на улицу. Чтобы получить более точный ответ и оценить возможный вред, американские ученые подсчитали микроволокна, попадающие в воздух из сушилок.

Исследователи по отдельности просушили одежду из полиэстера и хлопка в сушильной машине с вентиляционной трубой, выходящей на улицу. Сушилка работала 15 минут, после чего ученые подсчитали частицы, попавшие в воздух из вентиляции. Результаты показали, что оба типа одежды выделяют микроволокна, образующиеся в результате трения тканей. Сушилка выпускала больше частиц, чем стиральная машина, — примерно от 1,4 до 40 раз. Чем больше одежды оказывалось в сушилке, тем больше становилось полиэфирных микроволокон. Тем временем количество хлопчатобумажных микроволокон не менялось. Исследователи предполагают, что это происходит из-за того, что некоторые хлопковые микроволокна агрегируются и не могут оставаться в воздухе, чего не происходит для полиэстера.

Команда подсчитала, что ежегодно одна сушилка способна выбросить от 90 до 120 миллионов микроволокон. Полученные результаты говорят о важности контроля за выделением этих микроволокон. Необходимо адаптировать дополнительные системы фильтрации для вентиляционных систем сушилок.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители