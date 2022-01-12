Сушилки назвали опасным источником загрязнений

Микроволокна загрязняют окружающую среду, попадая в нее. Американские ученые определили точное количество загрязнителей, попадающих в воздух из сушильных машин. Исследование опубликовано в журнале Environmental Science & Technology Letters.

Фото: Helen Orozco / Flickr Helen Orozco / Flickr

Микроволокно — это ткань, состоящая из волокон полиэстера, полиамида и эластана. Ее попадание в окружающую среду может нанести природе и человеческому организму серьезный вред, поскольку микроволокна способны поглощать загрязнения и переносить их на большие расстояния.

Предыдущие исследования показали, что микроволокна выделяются из стиральных машин в процессе стирки. Большинство из них не попадают в водные источники (например, реки). Однако остается неизвестным влияние сушилок, воздух от которых выходит непосредственно на улицу. Чтобы получить более точный ответ и оценить возможный вред, американские ученые подсчитали микроволокна, попадающие в воздух из сушилок.

Исследователи по отдельности просушили одежду из полиэстера и хлопка в сушильной машине с вентиляционной трубой, выходящей на улицу. Сушилка работала 15 минут, после чего ученые подсчитали частицы, попавшие в воздух из вентиляции. Результаты показали, что оба типа одежды выделяют микроволокна, образующиеся в результате трения тканей. Сушилка выпускала больше частиц, чем стиральная машина, — примерно от 1,4 до 40 раз. Чем больше одежды оказывалось в сушилке, тем больше становилось полиэфирных микроволокон. Тем временем количество хлопчатобумажных микроволокон не менялось. Исследователи предполагают, что это происходит из-за того, что некоторые хлопковые микроволокна агрегируются и не могут оставаться в воздухе, чего не происходит для полиэстера.