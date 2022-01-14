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55 минут назад

NASA предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Национальное управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило в Twitter о приближении к Земле астероида 7482 (1994 PC1).

NASA предупредило о потенциально опасном астероиде
Фото: pixabay.compixabay.com

Космическое тело диаметром порядка 1,1 километра пролетит мимо нашей планеты во вторник, 18 января. Самое близкое расстояние, на которое астероид подберется к Земле, составит порядка двух миллионов километров, он пролетит со скоростью более 70 тысяч километров в час. Специалисты NASA расценивают подобные космические объекты как «потенциально опасные», уточняет ТАСС.

Вместе с тем в NASA заверили, что астероид не представит никакой угрозы для Земли как минимум в течение ближайших ста лет.

Ранее «Роскосмос» оценил вероятность столкновения с Землей потенциально опасного астероида Апофис как ничтожно малую. По предварительным расчетам, прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года, а текущая вероятность столкновения составляет всего 0,02 процента.

Наука и техника,Новогодние каникулы,Роскосмос,NASA,ИТАР-ТАСС,
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