NASA предупредило о потенциально опасном астероиде

Национальное управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило в Twitter о приближении к Земле астероида 7482 (1994 PC1).

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Космическое тело диаметром порядка 1,1 километра пролетит мимо нашей планеты во вторник, 18 января. Самое близкое расстояние, на которое астероид подберется к Земле, составит порядка двух миллионов километров, он пролетит со скоростью более 70 тысяч километров в час. Специалисты NASA расценивают подобные космические объекты как «потенциально опасные», уточняет ТАСС.

Вместе с тем в NASA заверили, что астероид не представит никакой угрозы для Земли как минимум в течение ближайших ста лет.