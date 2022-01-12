Бывшего помощника Жириновского Александра Зубкова нашли мертвым в его квартире

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Тело найдено в квартире Зубкова, сообщается на сайте газеты «Известия». Отмечается, что в полицию обратилась тетя покойного, обнаружившая тело. Это произошло 3 января.

Зубкову было 52 года, и у него имелись проблемы с сердцем. Следов насильственной смерти правоохранительные органы не зафиксировали.

Александр Зубков начал работу с Жириновским в 1993 году. Также он был профессором Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Являлся Экспертом в комитете по промышленности в Госдуме, входил в комиссию по коммерческому праву и практике Международной торговой палаты.