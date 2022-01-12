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1 час назад

В Москве нашли тело экс-помощника Жириновского

Тело бывшего помощника лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского Александра Зубкова обнаружено в Москве.

Бывшего помощника Жириновского Александра Зубкова нашли мертвым в его квартире
Фото: DepositphotosDepositphotos

Тело найдено в квартире Зубкова, сообщается на сайте газеты «Известия». Отмечается, что в полицию обратилась тетя покойного, обнаружившая тело. Это произошло 3 января.

Зубкову было 52 года, и у него имелись проблемы с сердцем. Следов насильственной смерти правоохранительные органы не зафиксировали.

Александр Зубков начал работу с Жириновским в 1993 году. Также он был профессором Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Являлся Экспертом в комитете по промышленности в Госдуме, входил в комиссию по коммерческому праву и практике Международной торговой палаты.

Ранее сообщалось, что фракция КПРФ в Госдуме направила письмо главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело против лидера ЛДПР.

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