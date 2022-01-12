Найдена первая несферическая экзопланета

Европейское космическое агентство сообщило об обнаружении в созвездии Геркулес первой известной экзопланеты несферической формы.

Фото: ESA ESA

WASP-103b не похожа на Землю и другие планеты: в отличие от них, она представляет собой не сферу, а скорее мяч для регби. Эта деформация вызвана близким расположением к звезде, приливные силы которой «обтачивают» планету. В ESA отмечают, что это первый случай открытия экзопланеты несферической формы.

Открытие было сделано при помощи телескопов «Хеопс», «Хаббл» и «Спитцер». Первому удалось зафиксировать уникальные световые сигнатуры, которые исходили от планеты по мере вращения вокруг своей звезды. Благодаря этим данным астрономам удалось определить форму планеты.