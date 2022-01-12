Найдена первая несферическая экзопланета

Европейское космическое агентство сообщило об обнаружении в созвездии Геркулес первой известной экзопланеты несферической формы.
WASP-103b не похожа на Землю и другие планеты: в отличие от них, она представляет собой не сферу, а скорее мяч для регби. Эта деформация вызвана близким расположением к звезде, приливные силы которой «обтачивают» планету. В ESA отмечают, что это первый случай открытия экзопланеты несферической формы.
Открытие было сделано при помощи телескопов «Хеопс», «Хаббл» и «Спитцер». Первому удалось зафиксировать уникальные световые сигнатуры, которые исходили от планеты по мере вращения вокруг своей звезды. Благодаря этим данным астрономам удалось определить форму планеты.
Далее учёные планируют наблюдать за необычной планетой в течение длительных периодов времени, чтобы лучше понять то, как её форма влияет на другие её особенности.